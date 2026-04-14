Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per la parte centrosettentrionale della regione Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per la parte centrosettentrionale della Puglia, valida fino alle 8 di domani, 15 aprile. La regione si trova sotto l'influenza di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali previsti nelle prossime ore. Le previsioni indicano un aumento delle piogge e dei fenomeni temporaleschi, che hanno portato alla diffusione dell'allerta.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 8 di domani, 15 aprile. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia settentrionale." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per la parte centrosettentrionale della regione Protezione civile, previsioni meteo Puglia, maltempo: domani allerta temporali, codice giallo per la parte centromeridionale della regione Protezione civile, previsioni meteonotizia in aggiornamento (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ) L'articolo Puglia, maltempo: domani allerta... Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).