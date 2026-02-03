Puglia maltempo | domani allerta temporali codice giallo per la parte centromeridionale della regione Protezione civile previsioni meteo
Domani in Puglia scatta l’allerta temporali. La Protezione civile ha emesso un codice giallo per la parte centromeridionale della regione. Le previsioni indicano pioggia intensa e temporali che potrebbero creare disagi e allagamenti. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.
notizia in aggiornamento
