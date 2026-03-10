Turismo in Puglia settore in crescita ma le imprese lanciano l' allarme | Mancano 15mila lavoratori

Il turismo in Puglia sta crescendo, con un aumento delle presenze e una maggiore attrattività della regione. Tuttavia, le imprese del settore segnalano di non riuscire a coprire tutti i posti di lavoro disponibili, mancando di circa 15 mila addetti. La difficoltà nel reperire personale mette in evidenza una criticità che riguarda direttamente il settore turistico locale.

I dati emersi nel corso del Talent Day organizzato dalla Camera di Commercio di Bari per promuovere l'incontro tra domanda e offerta lavorativa Il turismo in Puglia fa registrare sempre più presenze, accrescendo la propria attrattività, ma le imprese del settore fanno fatica a trovare addetti. Se ne è parlato oggi a Bari, nel corso della seconda edizione di 'Io Lavoro in Puglia – Talent Day 2026', giornata dedicata all’incontro tra imprese, studenti degli Istituti Alberghieri e persone in cerca di occupazione, promossa dalla Camera di Commercio di Bari insieme a Regione Puglia, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Arpal Puglia e Re.Na. 🔗 Leggi su Baritoday.it

