Puglia | boom turistico ma mancano 15.000 addetti

In Puglia, il settore turistico sta vivendo un aumento continuo delle presenze di visitatori, portando a un incremento delle attività e delle strutture ricettive. Tuttavia, le imprese locali segnalano una carenza di circa 15.000 addetti, evidenziando una difficoltà nel reperire personale sufficiente per gestire il flusso crescente di turisti. La situazione evidenzia una disparità tra domanda e offerta di lavoro nel comparto.

Il settore turistico della Puglia registra una crescita costante delle presenze, ma le imprese del territorio segnalano un deficit di personale che si aggira intorno alle 15.000 unità mancanti. Durante il Talent Day tenutosi a Bari alla Fiera del Levante, è emerso come questa carenza impatti negativamente su hotel, ristoranti e servizi di accoglienza. La situazione richiede un intervento immediato per colmare il divario tra la domanda crescente di servizi e l’offerta lavorativa insufficiente, coinvolgendo istituzioni, scuole alberghiere e aziende in un dialogo costruttivo volto a formare e trattenere i talenti locali. Il paradosso della domanda insoddisfatta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

