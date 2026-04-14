La Giunta della Regione Puglia ha approvato una delibera che libera circa 6,1 milioni di euro destinati ai buoni educativi per i bambini da zero a tre anni, riferiti all’anno scolastico 20252026. I fondi sono stati assegnati per sostenere le richieste di contributo relative a questa fascia di età. La decisione riguarda l’intero importo previsto per il periodo indicato.

La Giunta della Regione Puglia ha approvato una delibera che sblocca circa 6,1 milioni di euro destinati ai buoni educativi per i bambini dai zero ai tre anni, coprendo le richieste relative all’anno scolastico 20252026. Questa decisione permette di finanziare tutti i posti rimasti in attesa di copertura, garantendo un sostegno economico diretto alle famiglie pugliesi nella gestione dei servizi per l’infanzia. L’intervento arriva dopo che, durante un’assemblea regionale, il gruppo di Fratelli d’Italia aveva sollecitato la sblocco di queste risorse. In risposta alla richiesta, l’assessora alla Cultura e alla Conoscenza, Miglietta, aveva precedentemente manifestato l’intenzione dell’amministrazione di agire con tempestività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, 6 milioni per i buoni asilo: sblocchi i fondi 0-3 anni

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