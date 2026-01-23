Il delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha invitato la Regione Lazio a sbloccare i fondi destinati alla ristrutturazione di circa 80 scuole. La richiesta mira a garantire condizioni più sicure e adeguate per studenti e personale, affrontando le criticità emerse negli istituti scolastici della zona.

Il delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha lanciato un appello alla Regione Lazio affinché vengano sbloccati i fondi necessari per la ristrutturazione di circa 80 scuole. Questi fondi sono vitali poiché l’ente non ha potuto effettuare interventi utilizzando le risorse disponibili tramite il Pnrr e altre fonti di finanziamento, sia a livello locale che nazionale. Nella sua nota, Parrucci sottolinea che tra le criticità riscontrate negli istituti scolastici di Roma e provincia, molte segnalazioni hanno riguardato il liceo Pacinotti Archimede, situato in via Pasquariello a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Scuola. Parrucci: Regione Lazio sblocchi fondi per edilizia

Rocca (Lazio): Fondi coesione Ue pilastro per politica territori in regione indebitata come il Lazio – Il videoL'articolo analizza l'importanza dei fondi di coesione europei per il Lazio, una regione con un bilancio fortemente gravato dal debito.

Von der Leyen: «Guerre e predatori, l’Ue si difenda e sblocchi i fondi all’Ucraina». Socialisti e Liberali l’attaccano: «Basta adulare Trump»Ursula von der Leyen si esprime sulla necessità di difendere l’UE da minacce e aggressioni, chiedendo di sbloccare i fondi per l’Ucraina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Scuole al freddo a Roma, boom di casi: Convocata la ditta incaricata della manutenzione.

La Regione Lazio promuove il presepe nelle scuoleLa Regione Lazio, per mezzo di LazioCrea, ha pubblicato l'avviso-concorso volto a promuovere la realizzazione e la valorizzazione del presepe all'interno delle Istituzioni scolastiche del territorio ... ansa.it

"I ragazzi della Scuola Media Don Bosco hanno dimostrato che la riscoperta del dialetto è uno dei simboli più autentici della nostra identità”, le parole di Versace - facebook.com facebook