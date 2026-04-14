Pubblica Assistenza Collesalvetti corso gratuito per volontari di antincendio boschivo | requisiti e iscrizioni

La Pubblica Assistenza di Collesalvetti ha annunciato l'organizzazione di un corso gratuito rivolto a volontari interessati a partecipare alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Il corso mira a formare persone che vogliano contribuire con mezzi attrezzati alla tutela del patrimonio naturale. Sono indicati requisiti specifici per la partecipazione e le modalità di iscrizione saranno rese pubbliche dall'associazione.

La Pubblica Assistenza di Collesalvetti organizza un corso gratuito per volontari che desiderano mettersi a disposizione dell'associazione per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con mezzi attrezzati. Il corso Aib (Antincendio Boschivo), riservato ai maggiorenni, si svolgerà a.🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Protezione civile: corso sull'antincendio boschivo e la sismicità in Italia La Pubblica . Assistenza cerca volontariLa Pubblica Assistenza, associazione di volontariato, lancia un appello: "Cerchiamo volontari.