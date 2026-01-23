La Pubblica Assistenza cerca volontari

La Pubblica Assistenza, associazione di volontariato, invita a unirsi come volontari. Per noi, l’aspetto umano è fondamentale quanto il supporto economico. Se desideri contribuire con il tuo tempo e la tua disponibilità, questa è un’opportunità per fare una differenza concreta nella comunità, offrendo assistenza e supporto a chi ne ha bisogno. Unisciti a noi e sostieni un servizio essenziale per il territorio.

La Pubblica Assistenza, associazione di volontariato, lancia un appello: "Cerchiamo volontari. Per una realtà come la nostra, non è solo il dato economico ad essere rilevante, ma anche il fattore umano. In un momento di crisi generale del volontariato è importante invitare sempre più persone ad avvicinarsi all'associazione". Per chi fosse interessato a offrire il proprio impegno come volontario, è già in programma il prossimo corso formativo, in partenza il 23 febbraio. Le lezioni dureranno circa due mesi e forniranno l'abilitazione al servizio in ambulanza. Intanto all'associazione è arrivato un nuovo defibrillatore: grazie alla generosità di Simone Palazzi Rossi, fondatore di Bsi Consulting l'Odv ravennate, la Pubblica Assistenza dispone ora di un nuovo dispositivo medico fondamentale nelle operazioni di primo soccorso ai cittadini (nella foto il momento della donazione).

