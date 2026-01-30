La Juventus tiene d’occhio Bernardo Silva, che a fine stagione lascia il Manchester City. La possibilità di portarlo in Italia dipende molto dalle condizioni economiche, perché il portoghese è in scadenza di contratto. La società bianconera valutava l’operazione, ma ancora non ci sono certezze. Silva resta uno degli obiettivi, ma tutto si deciderà in base alle offerte e alle disponibilità finanziarie del club.

Bernardo Silva alla Juve? La suggestione per il portoghese in scadenza, affare possibile solo a condizioni economiche sostenibili per le casse. La dirigenza della Juventus dimostra di avere lo sguardo proiettato ben oltre l’orizzonte immediato. Secondo quanto riportato con enfasi dall’edizione odierna di Tuttosport, nei radar della Continassa è apparso un nome capace di accendere istantaneamente la fantasia di qualsiasi tifoso: Bernardo Silva. Il fuoriclasse portoghese, da anni perno insostituibile del calcio internazionale, si trova in una situazione contrattuale che stuzzica non poco gli appetiti dei top club europei, essendo in scadenza al termine della stagione attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve? La suggestione di mercato può trasformarsi in realtà solo se sostenibile. È in scadenza col Manchester City

Approfondimenti su Bernardo Silva Juve

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bernardo Silva Juve

Argomenti discussi: Chi ha giocato 100 gare in Champions League? Nicolás Otamendi nel club dei centenari; Koulibaly, nel suo futuro di nuovo la Serie A | Dal 30 giugno sarà svincolato: colpo GRATIS per la Big italiana; Mercato Inter, per Perisic si teme un nuovo caso Lookman: Marotta dice no a Martinez e punta Nico Paz e Bernardo Silva; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva ipotesi concretissima: tutti i dettagliIl calciomercato Juventus non si ferma al presente, ma guarda con determinazione a un orizzonte più lontano e prestigioso. Al centro ... news-sports.it

Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la Juve farebbe un colpaccioBernardo Silva,nel mirino della Juve, si è reso protagonista di un episodio che è piaciuto moltissimo ai tifosi del Manchester City ... calciomercato.it

Per iniziativa dei capitani Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri e Haaland, il Manchester City rimborserà il denaro ai tifosi che hanno viaggiato fino in Norvegia per vederli cadere pesantemente in Champions League contro il Bodo. In totale erano presenti 374 tif - facebook.com facebook