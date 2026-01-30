Bernardo Silva alla Juve? La suggestione di mercato può trasformarsi in realtà solo se sostenibile È in scadenza col Manchester City

Da juventusnews24.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus tiene d’occhio Bernardo Silva, che a fine stagione lascia il Manchester City. La possibilità di portarlo in Italia dipende molto dalle condizioni economiche, perché il portoghese è in scadenza di contratto. La società bianconera valutava l’operazione, ma ancora non ci sono certezze. Silva resta uno degli obiettivi, ma tutto si deciderà in base alle offerte e alle disponibilità finanziarie del club.

Bernardo Silva alla Juve? La suggestione per il portoghese in scadenza, affare possibile solo a condizioni economiche sostenibili per le casse. La dirigenza della Juventus dimostra di avere lo sguardo proiettato ben oltre l’orizzonte immediato. Secondo quanto riportato con enfasi dall’edizione odierna di Tuttosport, nei radar della Continassa è apparso un nome capace di accendere istantaneamente la fantasia di qualsiasi tifoso: Bernardo Silva. Il fuoriclasse portoghese, da anni perno insostituibile del calcio internazionale, si trova in una situazione contrattuale che stuzzica non poco gli appetiti dei top club europei, essendo in scadenza al termine della stagione attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bernardo silva alla juve la suggestione di mercato pu242 trasformarsi in realt224 solo se sostenibile 200 in scadenza col manchester city

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve? La suggestione di mercato può trasformarsi in realtà solo se sostenibile. È in scadenza col Manchester City

Approfondimenti su Bernardo Silva Juve

Mercato Juventus, il top del Manchester City apre alla cessione: in scadenza nel 2026, può essere il colpo della prossima estate. Di chi si tratta

Bernardo Silva City, il portoghese fa tremare Guardiola con le sue dichiarazioni: ormai sono sciolti tutti i dubbi sul suo futuro! La Juve alla finestra

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bernardo Silva Juve

Argomenti discussi: Chi ha giocato 100 gare in Champions League? Nicolás Otamendi nel club dei centenari; Koulibaly, nel suo futuro di nuovo la Serie A | Dal 30 giugno sarà svincolato: colpo GRATIS per la Big italiana; Mercato Inter, per Perisic si teme un nuovo caso Lookman: Marotta dice no a Martinez e punta Nico Paz e Bernardo Silva; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva ipotesi concretissima: tutti i dettagliIl calciomercato Juventus non si ferma al presente, ma guarda con determinazione a un orizzonte più lontano e prestigioso. Al centro ... news-sports.it

Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la Juve farebbe un colpaccioBernardo Silva,nel mirino della Juve, si è reso protagonista di un episodio che è piaciuto moltissimo ai tifosi del Manchester City ... calciomercato.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.