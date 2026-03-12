Bernardo Silva non si arrende nonostante le difficoltà per il Manchester City

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, continua a lavorare duramente nonostante le recenti difficoltà della squadra. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il giocatore si è mostrato determinato a riprendersi e a migliorare le proprie prestazioni. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con Silva che resta uno dei punti di riferimento per il club.

La recente sconfitta per 3-0 del Manchester City contro il Real Madrid ha scosso l'ambiente calcistico. Il centrocampista portoghese Bernardo Silva ha espresso apertamente la sua frustrazione nei post-partita, ma ha anche dimostrato un atteggiamento propositivo, promettendo che la squadra lotterà per una storica rimonta. Bernardo Silva, uno dei protagonisti più brillanti del Manchester City, non ha potuto nascondere il suo disappunto dopo la pesante sconfitta. "È stata una serata difficile per noi," ha dichiarato il calciatore, evidenziando la delusione per non essere riusciti a mettere in mostra il loro vero potenziale.

