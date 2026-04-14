Nel rinnovo del Consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, il gruppo Prossima ha mantenuto la propria presenza nel panorama decisionale locale. Il rappresentante del gruppo ha annunciato l’intenzione di concentrarsi su interventi legati a infrastrutture e servizi pubblici essenziali nel territorio BAT, cercando di tradurre il risultato elettorale in azioni concrete.

Il rinnovo del Consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha la conferma del gruppo Prossima nel tessuto decisionale locale, con Nicola Rutigliano che punta a trasformare il consenso elettorale in interventi diretti sulle infrastrutture e sui servizi essenziali del territorio BAT. L’obiettivo dichiarato è tradurre le preferenze espresse dai cittadini in azioni pratiche per la gestione di strade, trasporti, ambiente ed edilizia scolastica. L’assetto della BAT e il ruolo di Prossima. La composizione del nuovo organo provinciale riflette la solidità politica costruita durante le scorse tornate regionali. Il gruppo che ha sostenuto la lista di Decaro per la presidenza della Regione ha saputo misurarsi con autonomia, portando alla vittoria di Rutigliano come rappresentante della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Provincia BAT: il piano di Prossima tra scuole e infrastrutture

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