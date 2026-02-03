La Giunta di Catanzaro ha dato il via libera al piano triennale per le infrastrutture e i servizi pubblici. Nei prossimi tre anni, il Comune investirà circa 19,8 milioni di euro per ristrutturare strade, migliorare le scuole e rafforzare la sicurezza urbana. Ora si aspetta l’avvio dei lavori, che interesseranno diverse zone della città.

La Giunta comunale di Catanzaro ha approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, un piano strategico che prevede un investimento complessivo di circa 19,8 milioni di euro per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici nel capoluogo calabrese. L’approvazione, avvenuta nei giorni scorsi, rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione del tessuto urbano, con un particolare su strade, scuole, sicurezza urbana e prevenzione del rischio idrogeologico. Gli interventi, distribuiti su tre anni, sono già stati definiti in dettaglio e si articolano in diverse aree tematiche, con una programmazione che privilegia la manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa in sicurezza delle strutture scolastiche e l’attivazione di servizi sociali e culturali nei quartieri più fragili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Approvato il piano triennale per infrastrutture e servizi pubblici tra strade, scuole e sicurezza urbana

