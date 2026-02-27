Concorso docenti PNRR3 | numero candidati ammessi alla prova orale

Nel concorso docenti PNRR3, gli Uffici Scolastici di comunicazione hanno diffuso i dati sui candidati ammessi alla prova orale. Sono stati stabiliti dei voti minimi di accesso, che variano a seconda delle classi di concorso. La comunicazione riguarda il numero complessivo di candidati che hanno superato la prima fase e sono quindi ammessi alla prova successiva.

Concorso docenti PNRR3: ripercorriamo le indicazioni degli Uffici Scolastici di comunicazione del voto minimo di accesso alla prova orale per capire quanti i candidati ammessi, per ogni classe di concorso. Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletivaConcorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. Calendario prove suppletive concorso Docenti 2025 2026 infanzia, primaria, secondaria (PNRR 3) pubblicato: ecco le date e cosa sapereIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato il calendario delle prove suppletive relative al concorso PNRR 3 per docenti. Ecco le date della prova scritta per la scuola dell'infanzia e primaria e per l'istruzione secondaria.