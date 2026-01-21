Contro le classi pollaio | una proposta per una scuola più umana Lettera

La presenza di molteplici studenti in una stessa classe può compromettere l’attenzione individuale e il benessere degli alunni. Per favorire un ambiente più inclusivo e didatticamente efficace, è importante riflettere su soluzioni che riducano le dimensioni delle classi e promuovano un rapporto più diretto tra insegnanti e studenti. Questa lettera propone alcune idee per contrastare le classi pollaio e rendere la scuola più umana e attenta alle esigenze di ciascuno.

Inviata da Giuseppe Perrone – Entrare in una classe con ventotto o trenta alunni significa, molto spesso, dover scegliere ogni giorno chi “vedere” e chi, inevitabilmente, lasciare un po’ ai margini. Non per cattiva volontà, ma per semplice impossibilità materiale. È da questa esperienza concreta che nasce la riflessione sulle cosiddette “classi pollaio”, una delle principali criticità del sistema scolastico italiano. Classi numerose significano meno attenzione ai bisogni individuali degli studenti, maggiore difficoltà nella gestione del gruppo, tempi didattici compressi e un inevitabile impoverimento della qualità dell’insegnamento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

