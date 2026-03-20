Ladri di cosmetici in azione Rubata merce per 2mila euro

Un controllo di routine lungo la strada regionale 71 si è trasformato in un momento di svolta quando sono stati fermati alcuni individui sospetti. Durante la verifica, sono stati trovati e sequestrati cosmetici per un valore di circa 2.000 euro, ritenuti provento di un furto. Le indagini sono in corso per chiarire la provenienza della merce e identificare eventuali responsabili.

Un posto di controllo di routine lungo la strada regionale 71 si è trasformato nel punto di svolta di un’operazione che ha portato all’arresto di tre cittadini di origine georgiana, ritenuti responsabili del furto di cosmetici e prodotti per l’igiene personale da un supermercato di Castiglion Fiorentino. Il bottino recuperato ammonta a circa 1.800 euro di merce sottratta dagli scaffali dell’esercizio commerciale. A fermarli sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona, che nella mattinata stavano presidiando il tratto castiglionese della regionale quando la loro attenzione è stata catturata da un’autovettura con tre occupanti a bordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri di cosmetici in azione. Rubata merce per 2mila euro Articoli correlati Leggi anche: Ladri di nuovo in azione: "visitato" un negozio d'abbigliamento, portata via merce e soldi Leggi anche: Ladri in azione nello store di elettronica: forzano l'ingresso e portano via la merce| VIDEO Tutto quello che riguarda Ladri di cosmetici in azione Rubata... Temi più discussi: Ladri di cosmetici in azione. Rubata merce per 2mila euro; Arrestati tre ladri di testine per spazzolini da denti elettrici e altri cosmetici dopo furto al supermercato; Blitz dei ladri in farmacia. Rubate le casse automatiche; Furto allo Juventus Club di Fognano: casse vuote, migliaia di euro di danni. Crema, caricano su un furgone 400mila euro di cosmetici: bloccati dai carabinieriCrema (Cremona) - I ladri di cosmetici sono stati intercettati dai carabinieri e costretti ad abbandonare un furgone con 400mila euro di refurtiva. La notte scorsa, poco dopo le due, il personale di ... ilgiorno.it Blitz dei ladri in farmacia. Rubate le casse automaticheMacerata, incursione notturna nella zona commerciale di via Roma. I banditi hanno forzato una delle porte d’ingresso per poi sparire col bottino. msn.com Una violenta rapina si è verificata a Casoria, nel Napoletano, all’interno di un appartamento: i ladri avrebbero forzato l’ingresso per fare irruzione nell’abitazione e immobilizzare i presenti. Stando a quanto rende noto l’Ansa, gli aggressori, a volto coperto, si sa - facebook.com facebook Sassari, ladri di rame scatenati: depredato anche l'ex hotel Turritania x.com