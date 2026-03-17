Nella giornata di mercoledì, agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 43 anni di Teverola dopo un inseguimento in Tangenziale. L’uomo è stato fermato con nel bagagliaio merce rubata e accusato di aver compiuto diversi furti aggravati in market situati tra Napoli, Caserta e Avellino. L’arresto è avvenuto al termine di un’operazione di polizia.

Nella giornata di mercoledì, gli agenti hanno arrestato un 43enne di Teverola con l’accusa di furto aggravato, ritenuto responsabile di numerosi colpi nei market delle aree di servizio tra Napoli, Caserta e Avellino. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Napoli Nord, impegnati in un servizio di prevenzione. L’uomo è stato notato nei pressi del market dell’area di servizio San Pietro, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il 43enne si è dato alla fuga dirigendosi a forte velocità verso la Tangenziale di Napoli, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti. Durante il controllo, all’interno del veicolo è stato rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti alimentari, nascosti con cura. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Colpi a raffica nelle aree di servizio, arrestato 43enne dopo inseguimento in Tangenziale: nel bagagliaio merce rubata

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