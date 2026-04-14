Pronto soccorso Liguria | ecco il piano per abbattere le attese sotto le 8 ore

Nella regione è stato approvato un nuovo modello organizzativo per il Pronto Soccorso con l’obiettivo di ridurre le attese. Si mira a garantire che almeno il 90% dei pazienti venga assistito e dimesso o trasferito entro otto ore. La misura si inserisce in un piano più ampio per limitare il fenomeno del boarding, ovvero il prolungamento delle permanenze dei pazienti nei reparti di emergenza.

Portare l'attesa in Pronto Soccorso sotto le 8 ore, per almeno il 90% dei pazienti. È questo l’obiettivo del modello organizzativo regionale approvato per ridurre il boarding nei pronto soccorso. La Regione Liguria ha infatti definito regole uniformi per tutti gli ospedali e una quota certa di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Se l’innovazione entra in pronto soccorso le attese si abbattonoC’è un modo per ridurre le attese e l’affollamento dei pronto soccorso, semplificando finalmente la vita di pazienti e operatori sanitari.

In Pronto soccorso a Lodi c’è il “flussista”: la cura contro il sovraffollamento e le atteseLodi, 25 marzo 2026 – Nuove figure professionali, protocolli sempre più mirati e un concorso in arrivo per rafforzare l’organico: prosegue la...

Temi più discussi: Sanità, Case della Comunità liguri: ecco quelle aperte a Pasquetta; Pronto Soccorso, non solo cure: in Liguria in arrivo le stazioni di ricarica per gli smartphone; Stazioni di ricarica smartphone per i pazienti nei Pronto Soccorso della Liguria, Garibaldi (Lega): Progetto accolto favorevolmente dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò; Napoli, il business delle barelle abusive: In affitto a 400 euro a notte.

Pronto Soccorso, ecco il piano di Regione Liguria per ridurre le attese. Sul trasferimento del 118 da Imperia a Genova i sindaci frenanoRidurre i tempi di attesa in Pronto Soccorso sotto le otto ore per almeno il 90% dei pazienti: è questo l’obiettivo del nuovo modello organizzativo approvato da Regione Liguria per contrastare il feno ... rivieratime.news

Pronto soccorso e attese in barella, ecco il piano della Regione: Obiettivo sotto le 8 orePronto soccorso e attese in barella, ecco il piano della Regione: Obiettivo sotto le 8 ore ... msn.com

«Barelle a pagamento al pronto soccorso». Cosa succede davvero all'Ospedale del Mare - facebook.com facebook

Pronto soccorso, il piano della Regione: “Ricoveri entro 8 ore per il 90 per cento dei pazienti” x.com