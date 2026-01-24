Se l’innovazione entra in pronto soccorso le attese si abbattono

L’introduzione di soluzioni innovative nei pronto soccorso può contribuire a migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa. Implementare sistemi più efficaci permette di semplificare i processi, alleviando lo stress di pazienti e personale sanitario. In questo modo, si favorisce un’assistenza più tempestiva e organizzata, migliorando la qualità complessiva dell’accoglienza e della cura.

C’è un modo per ridurre le attese e l’affollamento dei pronto soccorso, semplificando finalmente la vita di pazienti e operatori sanitari. La chiave sta nei dati e nel loro utilizzo intelligente, per programmare i servizi e rafforzarli dove e quando serve. Ne sono convinti i ricercatori di Gabie – l’hub dell’epidemiologia made in Italy – Massimo Ciccozzi e Francesco Branda dell’Università Campus Bio-Medico di Roma che, in collaborazione con colleghi di Università di Salerno (Giovanni Boccia e Vincenzo Andretti), Policlinico San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e con la società tecnologica Ethica System, hanno realizzato una piattaforma italiana di analisi in tempo reale che promette di trasformare radicalmente il modo in cui i pronto soccorso raccolgono, leggono e utilizzano i propri dati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

