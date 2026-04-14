Pronto Soccorso Biella | cantiere PNRR e nuovi percorsi d’urgenza

Nella giornata di questa settimana sono iniziati i lavori di ristrutturazione all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Biella, parte di un intervento più ampio finanziato dal Piano Nazionale diRipresa e Resilienza. L’intervento riguarda l’area interna del pronto soccorso e mira a migliorare i percorsi di emergenza, con l’obiettivo di aggiornare le strutture e ottimizzare i servizi offerti.

L'area interna del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Biella entra in una fase di trasformazione strutturale con l'avvio dei lavori edilizi previsti per questa settimana. L'intervento, finanziato tramite i fondi del PNRR, mira ad adeguare le strutture alle attuali norme antisismiche, comportando una riorganizzazione logistica immediata per garantire la continuità delle cure. Il cantiere impatta direttamente sulle attività cliniche: da oggi, martedì 14 aprile, gran parte delle operazioni viene spos .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pronto Soccorso Biella: cantiere PNRR e nuovi percorsi d’urgenza Biella, per due volte la dimettono dal pronto soccorso e le danno antidolorifici: 43enne muore per ischemia cerebraleAveva dolori al collo, perdita dell’equilibrio e vertigini quando Venus Vanadero Serrano è corsa per la prima volta al pronto soccorso il 18... Monforte, cantiere in via Montà: stop al traffico e nuovi percorsiL'amministrazione di Monforte d’Alba ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria per allargare la carreggiata in via Montà, nel punto in... Leggi l'articolo - Pronto Soccorso, al via i lavori: sarà accessibile in auto e a piedi solo dall’esterno tramite la rampa #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #ponderano #biella #ospedale - facebook.com facebook Partono i lavori al pronto soccorso di Biella. Termineranno entro giugno, i servizi saranno comunque garantiti #ANSA x.com