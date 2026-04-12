Monforte cantiere in via Montà | stop al traffico e nuovi percorsi

A Monforte d’Alba, un intervento di manutenzione straordinaria ha portato alla chiusura temporanea del traffico in via Montà, nel tratto che si collega a via Garibaldi. L’amministrazione comunale ha avviato i lavori per allargare la carreggiata in questa zona, coinvolgendo la viabilità e prevedendo percorsi alternativi per i residenti e i mezzi di transito. La chiusura durerà fino al termine dei lavori.

L'amministrazione di Monforte d’Alba ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria per allargare la carreggiata in via Montà, nel punto in cui si incrocia con via Garibaldi. I lavori mirano a risolvere i problemi di visibilità e manovra in quell'area specifica del borgo, migliorando la sicurezza cammina e guida. Gestione della viabilità e nuovi flussi stradali Il cantiere, che interesserà il primo tratto di via Montà, comporterà modifiche alla circolazione tra lunedì 13 aprile e venerdì .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monforte, cantiere in via Montà: stop al traffico e nuovi percorsi Voragine a Bagnoli: traffico bloccato e stop ai camion per il cantiere dell’America’s CupPaura e disagi a Bagnoli, dove si è aperta una voragine al centro della carreggiata di via Bagnoli. Pronto soccorso a Scorrano, cantiere e disagi: monta la protesta sul territorioIl comitato spontaneo chiede conto di un anno di inerzia per i cronoprogrammi disattesi e punta il dito sulle istituzioni: “Il grande sblocco...