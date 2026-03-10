Pronostico West Bromwich-Southampton | la quindicesima di fila

La partita tra West Bromwich e Southampton si gioca nella trentasettesima giornata di Championship. È la quindicesima sfida consecutiva senza vittorie per la squadra di casa. La gara si svolge in un giorno e orario specifico, con la possibilità di seguirla su determinati canali televisivi e piattaforme di streaming. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa fase della stagione.

West Bromwich-Southampton è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Non conosce la vittoria da quattordici turni il West Bromwich, una squadra che si ritrova pericolosamente proprio fuori la zona retrocessione e che mercoledì sera si potrebbe ritrovare dentro. Anche perché, la questione Southampton, si potrebbe serenamente risolvere a favore della squadra ospite. Sì, perché il club che lo scorso anno ha battuto negativamente tutti i record della Premier, con una retrocessione sicura già a dicembre, è in lotta per un posto nei playoff. I quattro punto di distacco sono colmabili, ma molto, se non tutto, passa da questa partita contro una squadra in profonda crisi e che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da una situazione complicata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

