Pronostico Oxford-Blackburn | la terza di fila per il sogno

L'incontro tra Oxford e Blackburn si disputa nella 37ª giornata di Championship. La partita vede sfidarsi due squadre con obiettivi diversi: l'Oxford cerca di consolidare la salvezza, mentre il Blackburn punta a migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe, con gli ospiti che arrivano dopo una serie di risultati positivi e i padroni di casa determinati a ottenere punti fondamentali.

Oxford-Blackburn è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Fino a qualche settimana fa nessuno pensava che questo Oxford potesse riuscire a centrare la salvezza. Questa squadra mancava di convinzione e non dava nemmeno l’idea di poter riuscire a vincere qualche partita. E invece, nelle ultime due, sono arrivati altrettanti sorrisi e clamorosamente la classifica, e la possibilità di rimanere in Championship, si è riaperta. (Profilo Instagram Oxford) – Ilveggente.it Discorso invece si potrebbe fare per gli ospiti del Blackburn: qualche settimana fa erano arrivate tre vittorie in quattro partite e quindi si stava aggiustando tutto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

