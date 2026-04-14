La partita tra Luton e Northampton, valida per la 43esima giornata della League One, si prospetta come uno scontro decisivo in classifica. Entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la propria posizione, con il Luton che mira a consolidare il secondo posto e il Northampton che vuole avvicinarsi alla zona play-off. La sfida si gioca in un momento chiave della stagione, con obiettivi ancora da raggiungere per entrambe le compagini.

Il momento è ottimo per il Luton: parliamo di una squadra che nel corso delle ultime sei partite ha vinto cinque volte e ha rilanciato in maniera prepotente – anche se non sembra ci sia più tempo – le proprie ambizioni di playoff. Sì, vero che se il cammino dovesse rimanere identico (quindi continuare a vincere) la possibilità di fare gli spareggi promozione ci sarebbe eccome. Sicuramente il turno di martedì sera è semplice, non solo sulla carta, ma è semplice davvero perché gli ospiti, oltre al fatto che non hanno più possibilità di salvezza (altro che miracolo, servirebbe qualcosa in più) arrivano a questo appuntamento in una situazione di forma quasi drammatica.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Luton-Northampton: il sorpasso è triplo

Leggi anche: Sofia Goggia rafforza la top-10 nel Prize Money Ranking, Franzoni sogna un triplo sorpasso: i soldi guadagnati

Pronostico Siviglia-Valencia: 3 punti per il sorpassoSiviglia-Valencia è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Un punto solo di...