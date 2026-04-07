Luis Diaz stagione clamorosa al Bayern Monaco! In gol anche contro il Real Madrid i numeri di un’annata la prima in Baviera pazzesca

Luis Diaz sta vivendo una stagione eccezionale al Bayern Monaco, alla sua prima esperienza in Bundesliga. Ha segnato anche contro il Real Madrid, contribuendo con gol e prestazioni di rilievo. I numeri raccolti finora testimoniano un’annata molto positiva per il giocatore, che si sta affermando come elemento importante nella rosa della squadra tedesca. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

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