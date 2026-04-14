Pronostici Atletico Madrid-Barcellona | marcatore e tiri in porta

L'incontro tra Atletico Madrid e Barcellona si disputa con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, dopo la partita della settimana precedente. Il Barcellona si presenta deciso a recuperare lo svantaggio, puntando a trovare il gol e a mettere pressione sulla difesa avversaria. Le previsioni indicano che il match vedrà un buon numero di tiri in porta e coinvolgerà diversi possibili marcatori.

Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: si riparte dal due a zero a favore della squadra di Simeone. Ecco le scelte per marcatore e tiri in porta Un Barcellona sicuramente all’assalto che cercherà di ribaltare il due a zero della scorsa settimana subito in casa. L’Atletico ha un piede e mezzo nella semifinale di Champions League ma contro i catalani non si può mai sapere. Ecco perché ci aspettiamo, comunque, una partita aperta a qualsiasi risultato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Può succedere davvero di tutto al Metropolitano: ma è l’attenzione difensiva del Colchoneros – abituati comunque a fare partite del genere – a poter decisamente complicare i piani.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: marcatore e tiri in porta Pronostici Girona-Barcellona: marcatore e tiri in portaReduce dal rovinoso tonfo in Copa del Rey contro l’Atletico Madrid, il Barcellona di Flick è chiamato a ritrovare immediatamente la rotta per... Pronostici Barcellona-Newcastle: marcatore e tiri in portaBarcellona-Newcastle, i pronostici in chiave player building: le dritte da cerchiare subito in rosso Di nuovo uno contro l’altra dopo il pareggio... Champions League, Atletico Madrid-Barcellona: pronostici, migliori scommesse e quote x.com Pronostici di Champions League | Quarti | Barcellona-Atletico Madrid | PSG-Liverpool | Mercoledì 8 aprile (ore 21) - facebook.com facebook