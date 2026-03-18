Pronostici Barcellona-Newcastle | marcatore e tiri in porta

Domani si affrontano il Barcellona e il Newcastle in una partita valida per la competizione europea. La sfida si svolge dopo il pareggio dell’andata, con entrambe le squadre che cercano di ottenere una vittoria importante. Sono previsti vari tiri in porta e si segnalano alcuni possibili marcatori tra i giocatori di entrambe le formazioni. La partita si gioca in un clima di grande attesa da parte dei tifosi.

Barcellona-Newcastle, i pronostici in chiave player building: le dritte da cerchiare subito in rosso Di nuovo uno contro l’altra dopo il pareggio dell’andata, Barcellona e Newcastle sono pronti a darsi battaglia in una sfida che promette scintille. Sebbene i blaugrana partano con i favori del pronostico, infatti, i Magpies hanno tutte le carte in regola per provare a far saltare il banco e regalarsi una serata da urlo. Pronostico Barcellona-Newcastle (Ansa Foto) – IlVeggente.it In ottica marcatori uno dei principali candidati a mettere la sua firma sul match è comunque Robert Lewandowski. Cecchino infallibile in questo tipo di partite, il centravanti polacco alza l’asticella della sua pericolosità quando è chiamato a giocare gare da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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