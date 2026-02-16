Pronostici Girona-Barcellona | marcatore e tiri in porta
Il Barcellona, dopo aver perso clamorosamente contro l’Atletico Madrid in Copa del Rey, cerca di rialzarsi affrontando il Girona. La sconfitta ha lasciato i blaugrana con l’obbligo di tornare subito alla vittoria per non perdere terreno in campionato. Questa partita rappresenta un’occasione per i giocatori di Flick di dimostrare il loro valore in attacco e di mettere pressione sugli avversari.
Girona-Barcellona, i pronostici del match: le chiavi di lettura in ottica player building Reduce dal rovinoso tonfo in Copa del Rey contro l’ Atletico Madrid, il Barcellona di Flick è chiamato a ritrovare immediatamente la rotta per rispondere al Real e riappropriarsi della vetta della classifica. In terra aragonese, però, i blaugrana affronteranno un Girona alla famelica caccia di punti che sarebbero di vitale importanza per la propria classifica. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Spesso decisivo, l’approccio al match delle due squadre questa sera sarà assolutamente determinante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
