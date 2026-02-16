Pronostici Girona-Barcellona | marcatore e tiri in porta

Il Barcellona, dopo aver perso clamorosamente contro l’Atletico Madrid in Copa del Rey, cerca di rialzarsi affrontando il Girona. La sconfitta ha lasciato i blaugrana con l’obbligo di tornare subito alla vittoria per non perdere terreno in campionato. Questa partita rappresenta un’occasione per i giocatori di Flick di dimostrare il loro valore in attacco e di mettere pressione sugli avversari.

Reduce dal rovinoso tonfo in Copa del Rey contro l' Atletico Madrid, il Barcellona di Flick è chiamato a ritrovare immediatamente la rotta per rispondere al Real e riappropriarsi della vetta della classifica. In terra aragonese, però, i blaugrana affronteranno un Girona alla famelica caccia di punti che sarebbero di vitale importanza per la propria classifica. Spesso decisivo, l'approccio al match delle due squadre questa sera sarà assolutamente determinante.

