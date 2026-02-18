Pronostico Al Ettifaq-Al Fateh | l’occasione per volare

Al Ettifaq ha perso contro l'Al Fateh a causa di una prestazione deludente, che ha evidenziato problemi difensivi e poca efficacia in attacco. La partita, valida per la ventiduesima giornata della Saudi Pro League, si gioca in un momento difficile per entrambe le squadre, che cercano punti importanti per evitare la zona retrocessione. L’Al Ettifaq, nonostante un organico di qualità, fatica a trovare continuità e si affida alle ripartenze rapide per sorprendere gli avversari. La sfida si gioca allo stadio locale alle ore 18.30.

Al Ettifaq-Al Fateh è una partita valida per la ventiduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Sta disputando una stagione anonima l'Al Ettifaq, una squadra che visti gli uomini che ha in rosa avrebbe sicuramente delle possibilità importanti. Magari non di vittoria del campionato, quella è cosa per altre formazioni, ma sicuramente per una classifica diversa. Ma mancano di continuità, o almeno così è stato fino ad oggi, i padroni di casa. Certo, dopo due vittorie di fila la sconfitta la scorsa settimana è arrivata contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, una squadra questa sì destinata a lottare fino alla fine per il trionfo.

