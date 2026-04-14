Programma online e niente carta la strategia di Michele Sodano | Agrigento cambia da qui

Michele Sodano presenta un programma elettorale accessibile esclusivamente online, senza utilizzo di materiali cartacei. La proposta, sostenuta dalla coalizione composta da diversi partiti, è disponibile su una piattaforma digitale e può essere consultata da chiunque. La strategia punta a coinvolgere i cittadini attraverso strumenti digitali, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento nella città di Agrigento.

Il programma elettorale di Michele Sodano sindaco e della coalizione composta da Controcorrente, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito democratico, Movimento 5 stelle e Casa riformista è disponibile online a questo indirizzo e consultabile da tutti i cittadini attraverso una piattaforma digitale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera.

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