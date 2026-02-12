Catanzaro | Palazzo Fazzari rinasce come centro per l’innovazione sociale e rigenerazione urbana entro il 2026

Domani a Catanzaro si alza il sipario su “Spazio 2”, il nuovo centro dedicato all’innovazione sociale. Entro il 2026, Palazzo Fazzari si trasformerà in un punto di riferimento per progetti di rigenerazione urbana e sviluppo comunitario. La città si prepara a ricevere questa struttura che punta a coinvolgere cittadini, associazioni e imprese, creando uno spazio di confronto e creatività nel cuore di Catanzaro. La data ufficiale di apertura è il 24 febbraio 2026.

Catanzaro Rinasce: Palazzo Fazzari Diventa un Hub per l'Innovazione Sociale. Catanzaro si prepara ad accogliere "Spazio 2", un nuovo Social Innovation Hub che aprirà i battenti a Palazzo Fazzari il 24 febbraio 2026. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, mira a rivitalizzare il centro storico della città e a creare un punto di riferimento per cittadini, associazioni e professionisti che credono nel potere dell'innovazione sociale. Un Centro Storico alla Ricerca di Nuova Energia. Palazzo Fazzari, un edificio storico nel cuore di Catanzaro, è stato scelto come sede di questo ambizioso progetto.

