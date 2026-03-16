Campus Bio-Medico e Municipio Roma IX | Insieme per la Rigenerazione e lo Sviluppo Sostenibile di Trigoria 

Roma, 16 marzo 2026 – Si è svolto presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "Marta Russo" l'evento promosso dal Municipio IX Roma Eur, dal titolo “Il Municipio si trasforma – Passato, presente e futuro”, con focus sul quadrante di Trigoria e sulle strategie di sviluppo urbano sostenibile. Nel corso dell'evento sono stati illustrati i principali interventi pubblici che hanno interessato servizi sociosanitari, mobilità, ambiente e formazione. L'incontro ha offerto una panoramica sulle trasformazioni del territorio, toccando ambiti quali le attività produttive, la cultura e i servizi assistenziali, fino alle strategie urbanistiche. È stato, inoltre, sottolineato il ruolo determinante del Campus Bio-Medico di Roma nella trasformazione di Trigoria e nella valorizzazione della visione One Health. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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