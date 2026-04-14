Negli ultimi tempi, le fragranze ispirate alla colazione sono diventate popolari nel settore dei profumi. Tra le note più diffuse ci sono odori di croissant, brioche, brownie e dolcetti alla cannella, spesso associate a sensazioni di pane caldo appena sfornato, crema pasticciera e marmellata. Le fragranze ricordano anche il burro fuso e le note vanigliate, creando un’atmosfera invitante e calda.

Profumi bakery, l'altra versione del gourmand Le note dolci sono ancora di tendenza, ma la nuova scia golosa adesso è molto più vicina a un caffè fresco con croissant che a caramelle, zucchero filato e marshmallow. Del resto sappiamo quanto l'odore dei prodotti da forno sia indubbiamente invitante con le vetrine che irretiscono con ogni sorta di deliziosi pasticcini e brioche fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni del mattino. Negli ultimi mesi la profumeria ha così abbracciato questa micro-tendenza gourmand che va oltre le classiche note dolci: i profumi bakery si ispirano in tutto a una colazione al bar. Perché sono in hype? Semplice: nostalgia e conforto, una combo oggi più che mai irresistibile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Profumi bakery: le fragranze che ricordano la prima colazione sono di tendenza. L'appetito vien spruzzando

I profumi arabi, dall'appeal ammaliante e persistente, sono la tendenza che non ti aspetti«La profumeria araba è radicata nel rituale, nell'atmosfera e nella presenza personale.

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