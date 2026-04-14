Profumi bakery | le fragranze che ricordano la prima colazione sono di tendenza L' appetito vien spruzzando
Negli ultimi tempi, le fragranze ispirate alla colazione sono diventate popolari nel settore dei profumi. Tra le note più diffuse ci sono odori di croissant, brioche, brownie e dolcetti alla cannella, spesso associate a sensazioni di pane caldo appena sfornato, crema pasticciera e marmellata. Le fragranze ricordano anche il burro fuso e le note vanigliate, creando un’atmosfera invitante e calda.
Profumi bakery, l'altra versione del gourmand Le note dolci sono ancora di tendenza, ma la nuova scia golosa adesso è molto più vicina a un caffè fresco con croissant che a caramelle, zucchero filato e marshmallow. Del resto sappiamo quanto l'odore dei prodotti da forno sia indubbiamente invitante con le vetrine che irretiscono con ogni sorta di deliziosi pasticcini e brioche fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni del mattino. Negli ultimi mesi la profumeria ha così abbracciato questa micro-tendenza gourmand che va oltre le classiche note dolci: i profumi bakery si ispirano in tutto a una colazione al bar. Perché sono in hype? Semplice: nostalgia e conforto, una combo oggi più che mai irresistibile.🔗 Leggi su Vanityfair.it
I profumi arabi, dall'appeal ammaliante e persistente, sono la tendenza che non ti aspetti«La profumeria araba è radicata nel rituale, nell'atmosfera e nella presenza personale.
Abbiati: “Maignan una delle colonne del Milan. Scudetto? L’appetito vien mangiando”L’ex portiere del Milan (dal 1998 al 2005 e poi dal 2008 al 2016) Christian Abbiati ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta...