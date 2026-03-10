I profumi arabi, noti per la loro intensità e persistenza, stanno guadagnando popolarità tra gli appassionati di fragranze. Questi aromi si differenziano per la loro profondità e capacità di mantenersi sulla pelle per molte ore. La tendenza si sta diffondendo nel settore delle fragranze, modificando le preferenze degli amanti delle essenze.

«La profumeria araba è radicata nel rituale, nell'atmosfera e nella presenza personale. Tradizionalmente, i profumi nella regione erano a base oleosa, gli attar o composizioni altamente concentrate, pensate per durare molte ore, a volte persino giorni. Caratteristiche che li rendono persistenti e adatti con il clima caldo», spiegano Muatasim Al Hinai, Muadh Al Sinawi e Ahmed Al Esri, founder del brand Oman Luxury. «A differenza di molte fragranze occidentali che privilegiano freschezza e diffusione discreta, i profumi arabi in generale spesso celebrano la ricchezza con note di oud, incenso, ambra e spezie. Ingredienti che esprimono naturalmente intensità e carattere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I profumi arabi, dall'appeal ammaliante e persistente, sono la tendenza che non ti aspetti

Articoli correlati

Leggi anche: Caldi, speziati e irresistibili. I 5 profumi arabi da indossare per il nuovo annoi che sono best seller da settimane

Whatsapp, la funzione che non ti aspetti e che cambia tutto: basta premere questo pulsanteWhatsApp, di proprietà di Meta, ha integrato diverse funzionalità basate su AI per ottimizzare l’esperienza degli utenti, ma non tutti gli...

I profumi arabi che mi hanno conquistata (e che non smetto di indossare)

Tutti gli aggiornamenti su profumi arabi

Discussioni sull' argomento I profumi arabi, dall' appeal ammaliante e persistente, sono la tendenza che non ti aspetti; Alla scoperta dei creatori di profumi BIPOC che stanno restituendo le fragranze alle loro origini.

Aged perfumery, i profumi come il vino invecchiano bene!La profumeria artistica è lusso, ricercatezza, creatività, il Medio Oriente con Dubai e Muscat sono le capitali delle fragranze più lussuose e quei sentori così persistenti, carichi, ricchi, generosi ... ansa.it

Alla scoperta dei creatori di profumi BIPOC che stanno restituendo le fragranze alle loro originiA Padova, dal 2019, la profumiera marocchino-italiana Hasna Laobi riscrive silenziosamente la storia. La sua boutique Arabian Prestige Parfum è un laboratorio in cui cura anche eventi su misura e coll ... vogue.it

Sono appena arrivati i nuovi profumi Arabi Afnan #profumiarabi #afnan #profumi #catania - facebook.com facebook