Case e voti l’appello è servito | la Procura sfida il verdetto sull’associazione a delinquere

La Procura di Lecce ha presentato un appello riguardante il caso “Case e voti”, riaprendo il dibattito su un'inchiesta che ha coinvolto la politica locale. La decisione si inserisce in un contesto giudiziario complesso, con l’obiettivo di chiarire le accuse e fare luce su eventuali responsabilità. La vicenda rimane di grande interesse pubblico, evidenziando l’importanza di un approfondimento rigoroso e trasparente sulle questioni emerse.

LECCE - Si riapre il sipario giudiziario su una delle inchieste più clamorose degli ultimi anni per la politica leccese. La Corte d’Appello di Lecce, presieduta dalla giudice Teresa Liuni, ha emesso il decreto di citazione fissando l’inizio del processo di secondo grado per il prossimo 18 marzo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Case e voti, l’appello è servito: la Procura sfida il verdetto sull’associazione a delinquereUdienza fissata al prossimo 18 marzo per il secondo grado di giudizio sulla gestione degli alloggi popolari a Lecce. Saranno 23 gli imputati. Il ricorso del pm punta a ribaltare le assoluzioni e il ma ... lecceprima.it

Case popolari e voti: la procura fa appello contro le assoluzioni per corruzione elettoraleLa Procura va avanti. E appella le assoluzioni (parziali o complessive), per lo più per l’associazione per delinquere e le ipotesi di corruzione elettorale, decise al termine del processo Case ... quotidianodipuglia.it

