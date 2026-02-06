Askatasuna ad aprile la Procura di Torino torna all’assalto nel processo d’appello

La Procura di Torino torna a chiedere condanne nel processo d’appello contro il centro sociale Askatasuna. Per l’accusa, l’organizzazione era diventata la base di un’associazione a delinquere. Gli investigatori hanno ricostruito le attività e le presunte responsabilità, puntando il dito contro i protagonisti di questa vicenda. La discussione prosegue in aula, mentre le parti aspettano la sentenza prevista per aprile.

Per l'accusa il centro sociale Askatasuna era diventata la base di una vera e propria "associazione a delinquere". Un'organizzazione "verticistica", "capillare nella distribuzione dei ruoli e dei compiti", in grado di realizzare "azioni violente" durante "manifestazioni di protesta", che aveva come finalità quella di "mantenere alta la tensione con le forze dell'ordine" e portare avanti una "lotta violenta" contro lo Stato. Insomma, per la Procura di Torino a processo non c'era una compagine politica radicale, ma un gruppo di delinquenti comuni, che, per citare le parole del procuratore generale Lucia Musti, avrebbe trasformato Torino "nella capitale dell'eversione italiana".

