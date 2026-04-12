Ungheria terremoto politico | Magyar travolge Orban con il 77%

In Ungheria, domenica 12 aprile 2026, si è verificato un cambiamento significativo nel panorama politico. Le elezioni hanno portato alla vittoria di Peter Magyar, che ha ottenuto il 77% dei voti, superando Viktor Orban, che ha perso la sua posizione di leadership. La giornata ha segnato una svolta netta, con il nuovo leader pronto a prendere il controllo del governo.

La politica ungherese ha vissuto una svolta radicale questa domenica 12 aprile 2026, con il passaggio di testimone che vede Peter Magyar assumere la guida del Paese dopo la sconfitta elettorale di Viktor Orban. Il leader dell’opposizione, a capo della formazione Tisza, ha festeggiato il trionfo ottenuto grazie a una partecipazione alle urne senza precedenti, che verso le ore 18:30 aveva già toccato il 77,8% degli elettori. Le proiezioni basate sul 72,44% dei voti già scrutinati delineano uno scenario di dominio quasi assoluto per la nuova forza politica. Magyar otterrebbe infatti 138 seggi in Parlamento, superando di cinque unità la soglia dei 133 voti necessaria per garantire una maggioranza dei due terzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ungheria, terremoto politico: Magyar travolge Orban con il 77% Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza storica oltre il 77%. Magyar vola nei sondaggi, Orbán rischia il crollo Leggi anche: Péter Magyar vince in Ungheria: il ritratto politico dell’uomo che ha chiuso l’era Orbán