Sharknado incontra Bridgerton | primo sguardo al disaster horror Thrash in arrivo su Netflix

Su Netflix arriverà ad aprile il disaster movie intitolato Thrash, diretto da Tommy Wirkola e prodotto da Adam McKay. Nel cast figura la star di Bridgerton Phoebe Dynevor. È stato pubblicato un trailer che mostra scene di un mix tra horror e catastrofi ambientate nel genere sharknado. Il film combina elementi di horror, azione e distruzione in una storia che unisce mondi diversi.

Diamo uno sguardo al trailer del disaster movie diretto da Tommy Wirkola e prodotto da Adam McKay con protagonista la star di Bridgerton Phoebe Dynevor, in arrivo su Netflix ad aprile. La lezione di Sharknado non è stata dimenticata e così Netflix ha in cantiere un nuovo film catastrofico incentrato sugli squali intitolato Thrash la cui uscita imminente. Oltre ad attirare l'attenzione del grande pubblico per via del tema decisamente appetibile, l'horror vanta la presenza di un cast artistico non indifferente. Thrash, diretto dal regista Tommy Wirkola e prodotto da Adam McKay, vede protagonista la star di Bridgerton Phoebe Dynevor. Al suo fianco Djimon Hounsou, Whitney Peak, Matt Nable, Andrew Lees, Alyla Browne, Stacy Clausen, Elijah Ungvary e Dante Ubaldi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

