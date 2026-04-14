Jeremy Strong nei panni di Mark Zuckerberg | Aaron Sorkin svela i primi dettagli di The Social Reckoning

Durante il CinemaCon 2026 è stato presentato il sequel di The Social Network, diretto da Aaron Sorkin, con Jeremy Strong nel ruolo di Mark Zuckerberg. Al film partecipano anche Mikey Madison e Jeremy Allen White. La presentazione ha svelato alcuni dettagli della produzione, che si concentra sulle vicende legate al fondatore di una grande piattaforma social. La pellicola è tra le attese del prossimo anno cinematografico.

Anche Mikey Madison e Jeremy Allen White nel sequel di The Social Network targato Sony presentato ieri al CinemaCon 2026. Grande la curiosità intorno al sequel dell'acclamato The Social Netflix di David Fincher che, nel 2010, scosse Hollywood con un biopic pungente dedicato al creatore di Facebook Mark Zuckerberg. Sedici anni dopo lo sceneggiatore Aaron Sorkin è tornato "sulla scena del delitto" dirigendo in prima persona il sequel The Social Reckoning, che racconta un altro capitolo della storia di Facebook. Stavolta, al posto di Jesse Eisenberg, a interpretare il CEO di Meta è la star di Succession Jeremy Strong. Che cosa ha detto Aaron Sorkin al CinemaCon di Las Vegas 2026 Ospite del CinemaCon di Las Vegas, dove ha mostrato .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jeremy Strong nei panni di Mark Zuckerberg: Aaron Sorkin svela i primi dettagli di The Social Reckoning Mark Zuckerberg chiede aiuto a Mark Zuckerberg: in creazione un assistente Ai per il suo ruolo di Ceo di MetaMark Zuckerberg sta lavorando a un assistente di intelligenza artificiale personale, soprannominato “ZuckBot”, pensato per aiutarlo nel suo ruolo di... Mark Zuckerberg e moglie turisti a Milano: lo foto di rito davanti al Duomo e la cotoletta sui socialMilano – "Grazie a Prada per averci ospitato a Milano" ha scritto in un post su Instagram il fondatore di Meta Mark Zuckerberg, ieri sera ospite...