Un gruppo di giuristi ha presentato oggi al Senato un dossier che analizza il decreto sulla sicurezza, evidenziando 13 punti critici e prevedendo multe fino a diecimila euro. Il documento descrive il provvedimento come una possibile minaccia ai principi fondamentali della Costituzione italiana, senza avanzare ipotesi o interpretazioni. La discussione riguarda ora le implicazioni legali e costituzionali del decreto.

Un dossier presentato oggi al Senato da un gruppo di giuristi ha definito il recente decreto sulla sicurezza come una minaccia diretta ai fondamenti costituzionali dello Stato italiano. Il provvedimento, voluto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e in vigore da quasi un mese, è stato descritto come un tassello di un progetto volto a trasformare lo Stato di diritto in uno Stato di polizia. I senatori Peppe De Cristofaro e Ilaria Cucchi hanno annunciato la volontà di presentare una pregiudiziale di costituzionalità e valutare un ricorso alla Corte Costituzionale per bloccare le norme più controverse. Il documento tecnico, distribuito alla stampa insieme a una copia della Carta Costituzionale, elenca tredici punti critici che mettono in discussione la legittimità stessa dello strumento normativo utilizzato dal governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto Sicurezza: 13 punti critici e multe da 10mila euro

