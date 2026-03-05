A Bologna sono state emesse tre sanzioni dalla Digos nei confronti di attivisti del Pilastro dopo i tafferugli avvenuti nel quartiere. Le multe variano da mille a 10mila euro e sono state applicate in seguito agli scontri verificatisi durante gli eventi recenti. Le autorità hanno adottato il decreto sicurezza per rispondere alle manifestazioni di protesta nel quartiere.

Bologna, 5 marzo 2026 – Tre sanzioni, da mille a 10mila euro. Comminate dalla Digos a tre attivisti del comitato bolognese MuBasta, che da giorni sta animando la protesta al Pilastro contro la realizzazione di Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine, sfociata in violenti scontri notturni con la polizia. Le sanzioni sono arrivate ieri mattina, quando la Digos ha identificato i (pochi) presenti al gazebo allestito nel parco. Tre multe arrivate in applicazione, per la prima volta in Italia, dell’ultimo decreto legge sicurezza in materia di manifestazioni non autorizzate, entrato in vigore appena dieci giorni fa. Pilastro, ancora caos: razzi contro la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scatta il decreto sicurezza a Bologna, multe fino a 10mila euro agli attivisti del Pilastro dopo i tafferugli

