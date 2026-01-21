Roma una ex falegnameria diventa teatro | al via la stagione Comici al Piccolo

A Roma, in quartiere Alessandrino, una storica falegnameria di piccole dimensioni si trasforma in un teatro intimo con circa 30 posti. Dal 25 gennaio 2026 prende il via la stagione

Nella periferia di Roma prende vita uno dei teatri più piccoli d’Italia. Nel quartiere Alessandrino, una storica falegnameria si trasforma in un intimo spazio scenico da appena 30 posti, pronto ad accogliere la sua prima stagione teatrale a partire dal 25 gennaio 2026. Dal profumo del legno al calore della scena, l’arte cambia forma ma conserva la sua anima artigianale. È questa la filosofia che ha guidato la Compagnia della Farsa, fondata da Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, nel dare vita a quello che oggi è il Piccolo Teatro di Prova: una vera e propria “fabbrica dei sogni” costruita con passione, coraggio e risorse proprie.🔗 Leggi su Funweek.it

Alessandrino, l'ex falegnameria diventa uno dei teatri più piccoli d'Italia: nasce il Piccolo Teatro di Prova

