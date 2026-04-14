In vista delle prossime primarie, il leader di un partito ha annunciato la volontà di mantenere le aperture a tutti gli iscritti, chiedendo che siano aperte e senza automatismi, senza limitarsi alla cerchia interna. Durante le dichiarazioni, ha ribadito l’intenzione di influenzare le scelte del Partito Democratico, mantenendo un atteggiamento attivo e propositivo nel confronto politico. L’obiettivo è ottenere un ruolo di leadership attraverso questa strategia.

La spada al mattino, il fioretto di pomeriggio, ma sempre provando a dettare l'agenda al Pd. Con tanto di pressing agli alleati sulle primarie: "Siano aperte e non di partito e non ci siano automatismi". E, quindi, secondo Giuseppe Conte il meccanismo per cui il candidato premier è il leader del partito che prende più voti "funziona a destra, non nel campo progressista". Se non è una discesa in campo, quella del capo del M5s, poco ci manca. Ed è così che, in un incastro di tempistiche fortuite, il nuovo libro di Conte segna, inevitabilmente, il suo ingresso nel ring dei pretendenti a Palazzo Chigi, a poco più di un anno dalle elezioni politiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primarie aperte: l’arma di Conte per conquistare la leadership

Corsa alla leadership del centrosinistra: primarie aperte e nuovi candidatiAGI - La vittoria al referendum costituzionale riavvia i lavori del cantiere del campo largo o campo progressista, a seconda della declinazione dei...

Conte: ‘primarie aperte anche a chi non è iscritto ai partiti’“Per le primarie stabiliremo le regole, saranno primarie aperte, non del Movimento 5 stelle, del Pd e di Avs.

Primarie per forza. Conte le lancia: “Le vogliamo aperte a tutti”. Schlein frena: “Potrebbe non esserci tempo”. Di @GianlucaDeRosaS x.com

Primarie per forza. Conte le lancia: “Le vogliamo aperte a tutti”. Schlein frena: “Potrebbe non esserci tempo”. Di Gianluca De Rosa Duello a distanza tra la segretaria e il capo del M5s. Lui alla presentazione del suo libro si rimette la pochette nel taschino e - facebook.com facebook