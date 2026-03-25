Corsa alla leadership del centrosinistra | primarie aperte e nuovi candidati

Dopo il risultato del referendum costituzionale, i partiti del centro-sinistra hanno riaperto i lavori per la definizione di un'alleanza politica più ampia. Sono state annunciate primarie aperte per la scelta del candidato alla leadership, con alcuni nuovi esponenti che si sono uniti alla competizione. Questa fase coinvolge diverse forze politiche che cercano di consolidare una coalizione in vista delle prossime scadenze elettorali.

AGI - La vittoria al referendum costituzionale riavvia i lavori del cantiere del campo largo o campo progressista, a seconda della declinazione dei partiti che vi fanno parte. Elly Schlein e Giuseppe Conte, mentre era in corso lo spoglio delle schede del referendum, hanno aperto all'utilizzo dei gazebo per scegliere il leader della coalizione che verrà. Intanto, ai blocchi di partenza si presentano Ernesto Maria Ruffini e Alessandro Onorato, da mesi al lavoro con due diversi progetti per dare una spinta alla costruzione dell'alternativa. Progetto Civico, annuncia Onorato, sarà in campo "con un proprio candidato" da scegliere tra "chi saprà interpretare al meglio il forte bisogno di cambiamento che il Paese chiede. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Corsa alla leadership del centrosinistra: primarie aperte e nuovi candidati Articoli correlati Verso le primarie, primo incontro pubblico coi candidati del centrosinistraThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Come più volte espresso dagli... Primarie del centrosinistra, ci siamo: tutto quello che c'è da sapere sui tre candidatiDomenica sera conosceremo il nome della persona che rappresenterà la coalizione come sindaco alle elezioni comunali di maggio, scelto dagli elettori... Contenuti utili per approfondire Corsa alla leadership del... Discussioni sull' argomento Corsa alla leadership del centrosinistra: primarie aperte e nuovi candidati; Il Pd struzzo e la disfida (cinematografica) nel centrodestra; Referendum giustizia: la vittoria del NO apre le politiche del 2027; Formula 1 2026, Gp Cina: vince Antonelli, Hamilton 3°. La storica corsa a tappe curata dal Gs Emilia approda anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oltre alla chiusura con il traguardo friulano prevista per domenica 29 marzo, sabato 28 la gara si snoderà sul tracciato Ponte di Piave - Valdobbiadene che negli ulti - facebook.com facebook Disinfestazione a Potenza, è corsa contro il tempo: ripristinati i fondi alla società che si occupa del servizio x.com