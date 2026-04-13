Il leader di un partito ha annunciato che le prossime primarie saranno aperte a tutti, anche a chi non è iscritto ai partiti coinvolti. Ha precisato che le regole saranno definite in seguito e che non riguarderanno esclusivamente il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico o altri gruppi politici. La decisione mira a coinvolgere un pubblico più ampio nel processo di scelta dei candidati.

“Per le primarie stabiliremo le regole, saranno primarie aperte, non del Movimento 5 stelle, del Pd e di Avs. Non devono essere primarie di partito, devono essere primarie che consentono a tutti di poter, condividendo un programma che si sa già, partecipare liberamente, e anche se non si è iscritto. Ma ne parleremo”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, alla presentazione del suo libro. “Io sono stato l’ultimo a chiedere le primarie”, “anche Schlein ha dato disponibilità”. Il criterio che il partito che prende un voto in più esprime il premier è “un automatismo che funziona a destra” dove “c’è una consuetudine di alleanza, per quanto siano divisi”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Conte: ‘primarie aperte anche a chi non è iscritto ai partiti’

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