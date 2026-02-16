Prima Categoria Copparo la spunta in volata e resta a più otto Cadono Portuense e Bando sorride la Codigorese

Il nome di Copparo torna alla ribalta dopo aver vinto di misura contro Only Sport Alfonsine con un punteggio di 2-1, mantenendo così un vantaggio di otto punti in classifica. La partita si è conclusa negli ultimi minuti, quando un gol decisivo ha deciso le sorti dell'incontro. La squadra di Copparo ha mostrato determinazione fino all’ultimo, nonostante le difficoltà accumulate nel corso della gara. Nel frattempo, Portuense e Bando hanno subito delle sconfitte, mentre la Codigorese ha approfittato di queste assenze per sorridere.

Dopo una gara dura, tosta e spossante, la caparbietà di Copparo riesce ad avere la meglio su Only Sport Alfonsine per 2-1. I romagnoli, agevolati anche dalla stanchezza dei ferraresi dopo l'infrasettimanale di Coppa, hanno condotto una partita attenta e diligente, sfruttando i momenti favorevoli e trovando la partita a metà secondo tempo. Ma non avevano ancora fatto i conti con la volontà dei rossoblu di ottenere i tre punti. I padroni di casa risentono molto delle fatiche di Coppa, residui che impediscono loro di essere fluidi e veloci come nelle precedenti gare. Al 35' clamorosa occasione per i romagnoli con Bandini che conduce ancora una veloce transizione in avanti fino ai 16 metri: scarico per Botti che in corsa di sinistro prova a piazzare all'incrocio con sfera larga di qualche centimetro.