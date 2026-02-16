TIM aumenta i prezzi della rete fissa | rincari fino a 5€ da aprile

TIM ha deciso di aumentare i prezzi della rete fissa, motivando la scelta con l’aumento dei costi di gestione. A partire dal primo aprile 2026, alcuni clienti si vedranno addebitare fino a 5 euro in più al mese, con l’obiettivo di coprire le spese crescenti per il mantenimento del servizio.

TIM alza i prezzi della rete fissa: rincari fino a 5 euro in arrivo per i clienti da aprile 2026. La compagnia telefonica TIM ha annunciato un aumento dei prezzi per la rete fissa, con incrementi che potranno arrivare fino a 5 euro al mese per alcuni abbonati a partire dal 1° aprile 2026. La decisione, motivata dalla necessità di investimenti infrastrutturali e dall’aumento del traffico dati, concede agli utenti la possibilità di recedere dal contratto senza penali entro il 30 aprile 2026. Avvisi in bolletta e la giustificazione di TIM. La rimodulazione tariffaria è stata comunicata agli utenti attraverso gli avvisi inseriti nelle fatture di febbraio 2026, sorprendendo molti abbonati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da oggi, i prezzi delle sigarette aumentano fino a 30 centesimi per pacchetto, con un impatto diretto sui consumatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.