Il prezzo di diesel e benzina è salito a causa delle tensioni in Medio Oriente, rendendo sempre più difficile per gli automobilisti fare rifornimento senza spendere troppo. Per aiutare chi si muove in auto, alcune applicazioni come Google Maps e Waze offrono strumenti per confrontare i prezzi dei carburanti nelle diverse stazioni di servizio. Questi servizi sono diventati strumenti utili per risparmiare durante le soste in autostrada o in città.

In un contesto di instabilità geopolitica sempre più cronica, nel quale la guerra iniziata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran è solo l'ultimo dei conflitti scoppiati, il prezzo dei carburanti è schizzato alle stelle. Un aumento in gran parte speculativo, come è ormai ben noto, perché tra quando un litro di petrolio viene acquistato sul mercato internazionale e quando esso viene venduto come benzina o gasolio alla pompa possono passare anche mesi. In caso di turbolenze geopolitiche, però, i rincari non aspettano. I consumatori hanno solo un'arma per difendersi: cercare il distributore più economico, che molto spesso è una "pompa bianca". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzo diesel e benzina: come risparmiare con Google Maps e Waze

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