Bartolomeo MG Italia | Noi primo mercato extra Regno Unito Dal benzina al full-hybrid all' elettrico | scelta libera per il cliente

Bartolomeo di MG Italia ha annunciato che il nostro paese è il primo mercato extra Regno Unito, con una crescita significativa. La casa automobilistica offre ora ai clienti la possibilità di scegliere tra motori a benzina, ibridi plug-in e veicoli elettrici, puntando sulla libertà di scelta. In Italia, MG ha consolidato la sua presenza e utilizza il mercato come banco di prova per nuovi modelli e strategie, come il lancio del marchio Maxus di veicoli commerciali. La strategia mira a coinvolgere sempre più consumatori italiani.

"Fuori dal Regno Unito, quello italiano rappresenta il mercato più grande e performante per MG. Proprio per questo, l'Italia viene utilizzata come mercato pilota su tante cose, per esempio il lancio del marchio Maxus per i veicoli commerciali (furgoni e pick -up, ndr) all'interno del gruppo SAIC". A parlare è Andrea Bartolomeo, country manager per l'Italia di MG, marchio britannico acquisito nel 2007 dal colosso cinese SAIC e in grande spolvero. E proprio il lancio in Italia di Maxus, con l'obiettivo di arrivare al 5% di quota mercato nel 2028, come spiegato dal responsabile Edoardo Gamberini, è stata l'occasione per fare il punto con Bartolomeo e guardare, ovviamente, al futuro.