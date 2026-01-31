Gennaio finisce con la pioggia le previsioni meteo del weekend in Italia | Ancora un vortice ciclonico dopo Harry

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da tempo instabile, con pioggia e qualche momento di sole che si alternano. Le previsioni indicano che anche in questi giorni continuerà l’effetto di un vortice ciclonico, uno dopo l’altro, che porta pioggia soprattutto al Nord e lungo le zone costiere. Le condizioni meteo rimangono variabili, con un clima che non si decide ancora a stabilizzarsi.

Il tempo instabile non abbandona l'Italia: pioggia e sole si alterneranno nel fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio. Le previsioni. Perturbazioni atlantiche e fasi di tempo stabile si alterneranno nel weekend in Italia. Secondo i meteorologi, il meteo si preannuncia nuvoloso, con piogge sparse e temporali soprattutto al Sud e sulle isole maggiori. La situazione non migliorerà nemmeno a partire da lunedì 2 febbraio, quando pioggia e sole si alterneranno in gran parte delle regioni.

