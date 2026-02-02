Successo per l’Ortopedia Ruggiero al Grand Hotel Vanvitelli per il 200esimo congresso sulla Neuroriabilitazione

Questa mattina, all’interno del Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, si è concluso con successo il 200esimo congresso sulla Neuroriabilitazione organizzato dall’Ortopedia Ruggiero. Centinaia di esperti provenienti da tutta Italia hanno partecipato a un corso ECM dedicato alla valutazione clinica e strumentale del movimento umano, sia in età adulta che pediatrica. L’evento ha attirato professionisti del settore, che hanno approfondito tecniche e novità nel campo della riabilitazione neurologica.

Esperti da tutta Italia si sono incontrati a San Marco Evangelista per il corso ECM sulla valutazione clinica e strumentale del movimento umano in età adulta e pediatrica CASERTA. La valutazione oggettiva del movimento umano entra sempre più nel cuore della neuroriabilitazione, sabato 31 gennaio 2026, è diventa il filo conduttore del congresso “La valutazione clinica e strumentale del movimento umano in neuroriabilitazione adulta ed infantile”, svoltosi al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista (CE). Un appuntamento che ha richiamato in provincia di Caserta docenti universitari, medici, fisioterapisti e tecnici ortopedici da tutta Italia, con un focus specifico sull’analisi del cammino e sulle sue ricadute cliniche nei percorsi riabilitativi in età pediatrica e adulta. 🔗 Leggi su Primacampania.it

